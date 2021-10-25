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Ру Тат
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25 октября 2021  13:56
Полина Шевчук

Житель Татарстана пойдет под суд за избиение двоих сыновей и попытку задушить супругу

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Как полагает следствие, 51-летний нетрезвый житель Азнакаевского района в мае и июне этого года систематически избивал двоих сыновей 13 и 11 лет за то, что те заступались за мать. Кроме того, как сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий, 18 октября мужчина попытался задушить свою супругу веревкой. Женщине удалось вырваться и закричать. На помощь пришли соседи, которые отогнали пьяного мужчину.

Татарстанцу предъявлены обвинения в покушении на убийство и истязании. От дачи показаний он отказался. На время следствия он помещен под стражу.
 

 

#покушение на убийство #истязание ребенка #следком рт
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