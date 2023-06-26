Житель Татарстана погасил задолженность по кредиту ради поездки в хадж

Татарстанец погасил долги по кредиту на сумму 254 тысячи рублей ради поездки в хадж. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов.

Мужчина взял кредит в одном из банков и не спешил его погашать. В результате Лениногорские судебные приставы ограничили должнику выезд за границу. Из-за неоплаченной задолженности поездка оказалась на грани срыва.

Чтобы снять с себя статус «невыездного», мужчина оплатил весь долг, включая исполнительский сбор.

Сотрудники Управления судебных приставов рекомендуют при планировании отпуска проверять себя на наличие задолженности. Долги стоит погашать как минимум за две недели до поездки. Сделать это можно на официальном сайте судебных приставов или на портале Госуслуг.