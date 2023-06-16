news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия 16 июня 2023 10:22

Житель Татарстана погасил задолженность по кредиту ради отдыха за границей

Скопировать ссылку
news_top_970_100

38-летний мужчина погасил долги по кредиту на сумму 124 тысяч рублей ради отдыха за границей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов.

Житель Татарстана взял кредит в одном из банков и не спешил его погашать. В результате судебные приставы Спасского отделения возбудили производство и ограничили должнику выезд за границу.

Из-за неоплаченной задолженности поездка оказалась на грани срыва. После того, как мужчину уведомили о действующим ограничении, он сразу же погасил задолженность.

Сотрудники Управления судебных приставов рекомендуют при планировании отпуска проверять себя на наличие задолженности. Долги стоит погашать как минимум за две недели до поездки. Сделать это можно на официальном сайте судебных приставов или на портале Госуслуг.

#судебные приставы
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное