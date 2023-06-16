Житель Татарстана погасил задолженность по кредиту ради отдыха за границей

38-летний мужчина погасил долги по кредиту на сумму 124 тысяч рублей ради отдыха за границей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов.

Житель Татарстана взял кредит в одном из банков и не спешил его погашать. В результате судебные приставы Спасского отделения возбудили производство и ограничили должнику выезд за границу.

Из-за неоплаченной задолженности поездка оказалась на грани срыва. После того, как мужчину уведомили о действующим ограничении, он сразу же погасил задолженность.

Сотрудники Управления судебных приставов рекомендуют при планировании отпуска проверять себя на наличие задолженности. Долги стоит погашать как минимум за две недели до поездки. Сделать это можно на официальном сайте судебных приставов или на портале Госуслуг.