Житель Татарстана переоценил возможности собственного болотохода и провалился под лед

На реке Ик неподалеку от Мензелинска 47-летний мужчина провалился под лед на мотоболотоходе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели. Они доставили мужчину на берег, в медицинской помощи он не нуждался.