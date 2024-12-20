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Происшествия 20 декабря 2024 19:49

Житель Татарстана переоценил возможности собственного болотохода и провалился под лед

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На реке Ик неподалеку от Мензелинска 47-летний мужчина провалился под лед на мотоболотоходе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели. Они доставили мужчину на берег, в медицинской помощи он не нуждался.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

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