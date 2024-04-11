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Происшествия 11 апреля 2024 08:53

Житель Татарстана отправился в зону СВО и выплатил миллион долга по алиментам

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В Заинском районном отделении судебных приставов находилось исполнительное производство о взыскании алиментов с местного жителя. Он задолжал экс-супруге на содержание ребенка один миллион рублей, сообщают в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов.

Мужчина заключил контракт с Министерством обороны РФ и отправился в зону СВО. Оттуда он связался с бывшей супругой и судебным приставом-исполнителем, после чего погасил долг полностью.

#взыскание алиментов
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