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Житель Татарстана отправился в зону СВО и выплатил миллион долга по алиментам
В Заинском районном отделении судебных приставов находилось исполнительное производство о взыскании алиментов с местного жителя. Он задолжал экс-супруге на содержание ребенка один миллион рублей, сообщают в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов.
Мужчина заключил контракт с Министерством обороны РФ и отправился в зону СВО. Оттуда он связался с бывшей супругой и судебным приставом-исполнителем, после чего погасил долг полностью.
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