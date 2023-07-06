Житель Татарстана отдал мошенникам более 6 млн, взятых в кредит

Челнинец отдал лжебанкирам более 6 млн рублей, которые взял в кредит. Об этом сообщают в пресс-службе МВД России по РТ.

Как удалось выяснить следователям, однажды мужчине позвонила неизвестная, которая представилась сотрудником банка. Девушка сообщила, что на мужчину оформили кредит, который необходимо срочно закрыть. После этого мужчине стали звонить якобы сотрудники полиции. В первый день мошенники уговорили мужчину оформить два кредита на 2,8 млн рублей, которые он перевел на «безопасный счет».

На следующий день челнинцу снова позвонили и сообщили, что кто-то вновь оформляет на его имя кредит. Мужчина поверил, взял кредит в другом банке и перечислил 1,4 млн рублей на указанные счета.

Однако злоумышленникам было этого мало. Они вновь позвонили ему на следующий день и пояснили, что у него остались активные банки, в которых необходимо взять кредит, чтобы обнулить кредитный потенциал и закрыть все счета. Введенный в заблуждение мужчина вновь взял несколько кредитов и перечислил около 1,2 млн рублей на указанные счета.

Позднее челнинец понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. Материальный ущерб составил 673000 рублей.

В настоящее время следователи возбудили уголовное дело о мошенничество в особо крупном размере.