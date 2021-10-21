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Ру Тат
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21 октября 2021  22:29

Житель Татарстана обнаружил в огороде лебедя

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Житель Алексеевского района Татарстана организовал операцию по спасению молодого лебедя. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

«Житель поселка городского типа Алексеевское Алексеевского района республики обнаружил во дворе своего подворья необычного гостя. На участок приземлился лебедь. Птица только учится летать. Вероятно, не рассчитала силы и приземлилась там, где смогла», — говорится в сообщении.

Сейчас лебедь здоров, каких-либо видимых повреждений у него нет. Его выпустили в озеро на краю села.

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