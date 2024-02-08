Житель Татарстана облил бензином и пытался сжечь свою супругу

Татарстанец подозревается в покушении на убийство супруги, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Вечером 3 февраля 2024 года пьяный 65-летний подозреваемый на почве ревности поругался с 62-летней супругой, после чего облил ее бензином и попытался поджечь. Когда жена увидела в руках мужчины горящую спичку, то выпрыгнула в окно и убежала к соседям. Они же обратились в экстренные службы.

Скоро мужчине изберует меру пресечения. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств