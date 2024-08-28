Житель Татарстана нашел гриб-гигант весом 16 кг

В Татарстане нашли гриб-дождевик, который весит 16 кг. Его «находчиком» стал фотохудожник из Набережных Челнов, член Союза художников Владимир Салман. Фотографией «трофея» он поделился с газетой «Челнинские известия».

Судя по присланному фото, шляпка гриба размером с туловище Владимира. При том, что размер шляпки обычных «дождевиков» — 20-50 мм.

Как отметил друг Салмана Дмитрий, гриб оказался очень вкусным. К слову, именно товарищ фотохудожника и сфотографировал Владимира вместе грибом-гигантом.

Фото: Д. Овчинников