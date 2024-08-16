Постояльцы одного из хостелов Севастополя похитили у татарстанца более 3 млн рублей

46-летний мужчина из поселка Васильевска обратился в полицию Тетюшского района с заявлением о хищении крупной суммы с его банковского счета. Средства исчезали с марта по июль 2024 года, сообщили в МВД по РТ.

Инцидент произошел, когда потерпевший отдыхал в хостеле Севастополя в феврале. Из-за травмы он не мог самостоятельно покупать продукты и доверил свою банковскую карту другим постояльцам. Кроме того, новые знакомые узнали код доступа к его онлайн-банкингу.

Вернувшись домой, мужчина обнаружил пропажу 3 242 496 рублей. Все несанкционированные операции были совершены во время его пребывания в хостеле.

В ходе расследования сотрудники уголовного розыска МВД Татарстана совместно с коллегами из Тетюшского района установили личность подозреваемого. Для его задержания оперативная группа выехала в Севастополь.

Подозреваемым оказался 37-летний уроженец деревни Старый Байлар Тукаевского района Татарстана. Мужчина признался в содеянном. Он переводил деньги своим знакомым, пока потерпевший находился на лечении в больнице, оставляя телефон в номере хостела.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.