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Постояльцы одного из хостелов Севастополя похитили у татарстанца более 3 млн рублей
46-летний мужчина из поселка Васильевска обратился в полицию Тетюшского района с заявлением о хищении крупной суммы с его банковского счета. Средства исчезали с марта по июль 2024 года, сообщили в МВД по РТ.
Инцидент произошел, когда потерпевший отдыхал в хостеле Севастополя в феврале. Из-за травмы он не мог самостоятельно покупать продукты и доверил свою банковскую карту другим постояльцам. Кроме того, новые знакомые узнали код доступа к его онлайн-банкингу.
Вернувшись домой, мужчина обнаружил пропажу 3 242 496 рублей. Все несанкционированные операции были совершены во время его пребывания в хостеле.
В ходе расследования сотрудники уголовного розыска МВД Татарстана совместно с коллегами из Тетюшского района установили личность подозреваемого. Для его задержания оперативная группа выехала в Севастополь.
Подозреваемым оказался 37-летний уроженец деревни Старый Байлар Тукаевского района Татарстана. Мужчина признался в содеянном. Он переводил деньги своим знакомым, пока потерпевший находился на лечении в больнице, оставляя телефон в номере хостела.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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