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Общество 7 сентября 2023 06:30

Житель Татарстана изготовил еще одну мобильную баню для бойцов спецоперации

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Житель Татарстана изготовил еще одну мобильную баню для бойцов спецоперации

Житель Мамадышского района Татарстана Юрий Шакуров изготовил мобильную баню для бойцов спецоперации. Походная баня вмешает в себя до пяти человек одновременно, внутри оборудована скамейкой и печью. Баня топится с улицы, а изнутри обшита вагонкой и утеплителем, чтобы была возможность использовать конструкцию и в холодное время года.

Главное преимущество бани в том, что она готова к постоянной смене дислокации — конструкция стоит на автомобильном прицепе и является переносной.

Напомним, летом этого года первая баня уже была отправлена в направлении Сватово, где сейчас служит много татарстанцев. Куда отправится вторая баня на колесах, пока ещё не определились.

Мамадышец готов и дальше вкладываться в победу страны, содействовать более комфортному пребыванию наших солдат в полевых условиях, вот только найти прицепы не так просто.

Фаниль Гиззатуллин, курирующий вопрос гуманитарной помощи в Мамадышском районе, попросил население не только района, а всего Татарстана помочь им в поиске и приобретении прицепов.

Фото: пресс-служба Мамадышского района РТ.

#гуманитарная помощь
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