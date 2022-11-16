Житель Татарстана едва не лишился «КАМАЗа» за долги по налогам
Судебные приставы Новошешминского района возбудили исполнительное производство на местного жителя, который задолжал по налогам 68 тысяч рублей.
По месту проживания должника не нашли. Приставы пообщались с соседями – те подсказали, где можно найти мужчину. Прибыв по новой наводке, сотрудники нашли припаркованный «КАМАЗ» неплательщика. Тогда приставы решили арестовать грузовик.
В процессе ареста большегруза до должника все же удалось дозвониться – ему сообщили об аресте авто, и в тот же день мужчина пришел в местное отделение приставов и оплатил долг. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по РТ.