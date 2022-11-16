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Происшествия
16 ноября 2022  11:56
Павел Климчак

Житель Татарстана едва не лишился «КАМАЗа» за долги по налогам

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Судебные приставы Новошешминского района возбудили исполнительное производство на местного жителя, который задолжал по налогам 68 тысяч рублей.

По месту проживания должника не нашли. Приставы пообщались с соседями – те подсказали, где можно найти мужчину. Прибыв по новой наводке, сотрудники нашли припаркованный «КАМАЗ» неплательщика. Тогда приставы решили арестовать грузовик.

В процессе ареста большегруза до должника все же удалось дозвониться – ему сообщили об аресте авто, и в тот же день мужчина пришел в местное отделение приставов и оплатил долг. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по РТ.

#судебные приставы #долг по налогам #камаз
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