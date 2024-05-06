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Житель Тамбова задержан за подготовку теракта у зданий судов по заданию спецслужб Украины
Сотрудники ФСБ задержали жителя Тамбова, готовившего по указанию спецслужб Украины взрывы у зданий областного и арбитражного судов. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Как передает агентство, сотрудники РЖД при обходе территорий возле железнодорожного вокзала Тамбова заметили подозрительного мужчину, осуществлявшего закладку неизвестных предметов в строительный мусор. При осмотре были обнаружены два самодельно изготовленных взрывных устройства, которые были обезврежены.
«Задержанный сообщил, что после начала СВО регулярно посещал различные тематические интернет-ресурсы, в том числе сайты проукраинских террористических организаций, где в июле 2023 года был завербован украинскими спецслужбами для проведения диверсий и терактов на территории России», – указано в сообщении.
Сейчас мужчина помещен под стражу, проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.
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