Житель Тамбова задержан за подготовку теракта у зданий судов по заданию спецслужб Украины

Сотрудники ФСБ задержали жителя Тамбова, готовившего по указанию спецслужб Украины взрывы у зданий областного и арбитражного судов. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Как передает агентство, сотрудники РЖД при обходе территорий возле железнодорожного вокзала Тамбова заметили подозрительного мужчину, осуществлявшего закладку неизвестных предметов в строительный мусор. При осмотре были обнаружены два самодельно изготовленных взрывных устройства, которые были обезврежены.

«Задержанный сообщил, что после начала СВО регулярно посещал различные тематические интернет-ресурсы, в том числе сайты проукраинских террористических организаций, где в июле 2023 года был завербован украинскими спецслужбами для проведения диверсий и терактов на территории России», – указано в сообщении.

Сейчас мужчина помещен под стражу, проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.