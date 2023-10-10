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Житель Спасского района оплатил долг по алиментам, чтобы избежать «уголовки»
В Спасском районе местный житель оплатил долг по алиментам в размере 101 тыс. рублей после того, как узнал, что ему грозит уголовная ответственность. Об этом сообщают в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов.
Как выяснилось, мужчина не выплачивал алименты на содержание троих детей. Для того, чтобы напомнить ему о родительском долге, судебный пристав привлек его к административной ответственности. Тем не менее выводов должник не сделал – перечислять алименты он так и не планировал.
Тогда судебный пристав перешел к более суровым мерам и начал готовить материалы для возбуждения уголовного дела. Как только мужчина узнал, что ему грозит уголовная ответственность, то сразу погасил долг.
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