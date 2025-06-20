Житель Смоленской области пойдет под суд за смертельное ДТП с «УАЗом» в Татарстане

В суд в Кукморском районе Татарстана передали дело 59-летнего жителя Смоленского области. Ему предъявлено обвинение в нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Смертельное ДТП произошло 12 февраля 2025 года. По версии следствия, водитель грузового Scania нарушил ПДД, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «УАЗ».

В результате столкновения водитель отечественного авто скончался на месте, его пассажир был госпитализирован.