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Происшествия 20 июня 2025 10:40

Житель Смоленской области пойдет под суд за смертельное ДТП с «УАЗом» в Татарстане

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В суд в Кукморском районе Татарстана передали дело 59-летнего жителя Смоленского области. Ему предъявлено обвинение в нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Смертельное ДТП произошло 12 февраля 2025 года. По версии следствия, водитель грузового Scania нарушил ПДД, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «УАЗ».

В результате столкновения водитель отечественного авто скончался на месте, его пассажир был госпитализирован.

#ДТП жертвы #Прокуратура РТ #Уголовное дело
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