Житель Самарской области отправится под суд за обман татарстанцев в Сети

В Челнах в суд отправлено дело 21-летнего жителя Самарской области, которого обвиняют в краже с банковского счета, сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как было установлено следствием, с августа по октябрь прошлого года юноша находил жертв на сайте объявлений. Он предлагал купить их товар с доставкой через онлайн-сервис автомобильных попутчиков. После этого он присылал продавцам сгенерированную фишинговую ссылку, куда те вводили данные банковских карт. В дальнейшем деньги списывались, а покупатель переставал выходить на связь.

Жертвами афериста стали 9 человек, проживающие в различных регионах России, им причинен ущерб на общую сумму более 58 тыс. рублей.

Свою вину молодой человек полностью признал. Дело направлено в Набережночелнинский городской суд.

