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Ру Тат
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Происшествия
19 сентября 2022  14:22
Полина Шевчук

Житель Самарской области отправится под суд за обман татарстанцев в Сети

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В Челнах в суд отправлено дело 21-летнего жителя Самарской области, которого обвиняют в краже с банковского счета, сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как было установлено следствием, с августа по октябрь прошлого года юноша находил жертв на сайте объявлений. Он предлагал купить их товар с доставкой через онлайн-сервис автомобильных попутчиков. После этого он присылал продавцам сгенерированную фишинговую ссылку, куда те вводили данные банковских карт. В дальнейшем деньги списывались, а покупатель переставал выходить на связь.

Жертвами афериста стали 9 человек, проживающие в различных регионах России, им причинен ущерб на общую сумму более 58 тыс. рублей.

Свою вину молодой человек полностью признал. Дело направлено в Набережночелнинский городской суд.
 

#обман в сети #аферисты #Прокуратура РТ
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