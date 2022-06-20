Житель РТ зарезал мать, которая выгоняла его из дома за пьянство, затем продолжил пить

Как полагает следствие, история произошла 11 марта в одном из домов на улице Энгельса в Чистополе. 65-летняя женщина стала выгонять из дома 41-летнего сына за то, что тот ведет аморальный образ жизни. В ответ на это пьяный мужчина зарезал свою мать, после чего продолжил распивать алкоголь.

На следующий день в квартиру пришла родственница женщины, которая стала волноваться, потому что та не отвечала на телефон. В итоге она обнаружила ее мертвой и сообщила в полицию.

Сына погибшей задержали, он признал свою причастность к преступлению. Возбуждено уголовное дело по статье за убийство. Сейчас задержанный находится под стражей. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу, как сообщил помощник руководителя СУ СК России по РТ Алексей Матренин.