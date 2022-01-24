news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
24 января 2022  11:33
Павел Климчак

Житель РТ занял у знакомых почти полмиллиона и не вернул, возбуждено уголовное дело

news_top_970_100

Сотрудники полиции задержали 29-летнего жителя Азнакаево, который занял у своих знакомых – коллег по работе и приятелей – почти полмиллиона рублей и не вернул деньги.

Всего молодой человек обманул семь человек. При этом деньги он у них занимал под абсолютно разными предлогами: болезнь и лечение матери, открытие выгодного вклада в банке, оплата адвоката и даже возврат долга. Такую большую сумму он похитил в период с января по июнь прошлого года.

Возбуждено уголовное дело по статье за мошенничество, сообщается в пресс-службе МВД по РТ.

#займ #Мошенничество
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное