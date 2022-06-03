Житель РТ забил до смерти подругу, когда увидел, что та спит пьяная во дворе

Тело 55-летней женщины со следами побоев было найдено в одном из домов села Бимери Высокогорского района. По подозрению в убийстве был задержан 60-летний сожитель убитой. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Как полагает следствие, 31 мая мужчина уехал на рыбалку. Вернувшись домой, он увидел, что возлюбленная спит пьяная во дворе. Он избил женщину, а после занес в дом. На утро мужчина обнаружил, что подруга мертва.

Возбуждено уголовное дело об убийстве.