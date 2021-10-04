Житель РТ умер после того, как его избили соседи за сделанное им замечание

Как установило следствие, 28 сентября 44-летний житель Агрыза сделал замечание своим соседям и их гостям на улице Чайковского, после чего ушел обратно к себе домой. Затем соседи выбили дверь его квартиры и избили мужчину.

Когда злоумышленники ушли, мужчина выбрался из дома через окно и пошел на работу к супруге, где рассказал ей о случившемся. Вернувшись домой, мужчина уснул, а через некоторое время женщина обнаружила, что он мертв.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека». Стражи порядка задержали 40-летнего подозреваемого, он отказался от дачи показаний. Расследование дела продолжается, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.