Житель РТ тратил деньги с украденной карты знакомого, пока тот не обратился в полицию

Житель Алметьевска сообщил в полицию о том, что его знакомый похитил у него банковскую карту. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии.

Двое мужчин распивали спиртное дома. В один момент хозяин дома вышел во двор, а его гость, предположительно, в этот момент украл его банковскую карту. Пропажу карты мужчина обнаружил спустя время, когда на его телефон начали приходить сообщения об оплате товара в магазине.

Сразу в полицию мужчина идти не стал, надеясь, что приятель сам вернет украденную карту. Только после того, как с карты было потрачено 50 тысяч рублей, он обратился в полицию.

Получив сообщение, патрулирующие росгвардейцы сразу приступили к поиску подозреваемого. Его задержали около его дома на улице Шевченко. Ранее 32-летний задержанный уже был судим за угоны, кражу и побои. Украденную карту у него изъяли, а его самого передали в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.