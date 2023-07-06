Житель РТ пытался сбежать, чтобы не допустить ареста мотоцикла из-за долгов по алиментам

Алиментщик-байкер из Татарстана пытался сбежать, чтобы не допустить арест «железного коня» из-за долгов по алиментам, сообщают в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов.

Установлено, что приставы возбудили исполнительное производство за неуплату алиментов размере более 300 тысяч рублей. Должник прибыл в отделение, а транспортное средство припарковал возле здания. Поскольку платить алименты мужчина отказывался, пристав приняла решение арестовать мотоцикл и начала составлять акт ареста. После этого мужчина сорвался с места, сел на мотоцикл и попытался сбежать. Приставы вызвали сотрудников полиции. На должника было составлено несколько актов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, а мотоцикл отправили на спецстоянку. Далее должнику удалось сбежать, тем не менее, алименты он оплатил полностью.