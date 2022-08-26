Житель РТ пропал после отдыха с друзьями, водолазы ищут его в ближайшем водоеме

Инцидент произошел в садовом товариществе «Корчажки» в Заинске. Несколько мужчин отдыхали и выпивали. В какой-то момент один из них пропал. Все его вещи, в том числе деньги и телефон, остались в доме, в котором они отдыхали.

Фото: © Валентин Кулагин / «Татар-информ»

Тогда мужчины начали искать пропавшего 47-летнего приятеля. Об случившемся они также сообщили в спецслужбы, которые в скором времени прибыли на место.

Фото: © Валентин Кулагин / «Татар-информ»

У водоема неподалеку обнаружили тапочки. Мужчины утверждали, что они принадлежат их пропавшему товарищу.

Фото: © Валентин Кулагин / «Татар-информ»

В данный момент водолазы ЗПСО №6 проводят поиски мужчины в этом водоеме. Об этом «Татар-информу» стало известно от собственного корреспондента.