Житель РТ пошел под суд за фиктивную помощь в получении водительских прав

Прокуратура Балтасинского района поддержала гособвинение по делу в отношении 36-летнего местного жителя. Суд признал мужчину виновным в мошенничестве, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как выяснилось, в мае-июле 2021 года мужчина пообещал односельчанке помочь получить водительское удостоверение. За свои «услуги» он запросил 875 тысяч рублей. Однако, свои обязательства он так и не выполнил, присвоил обманом полученные деньги и скрылся.

Свою вину мужчина признал, но не возместил ущерб.

С учетом смягчающих обстоятельств, в том числе наличия малолетнего ребенка на иждивении, татарстанцу назначено условное наказание – 3 года лишения свободы, с последующим ограничением свободы на 6 месяцев, с испытательным сроком 2 года.