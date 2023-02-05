Житель РТ попался пьяным за рулем и предлагал полицейскому за деньги уничтожить протокол

Житель Мамадыша попался автоинспекторам пьяным за рулем своей легковушки Nissan. На него был составлен протокол о нетрезвой езде.

Позднее нарушитель у входа в отдел полиции предложил начальнику 50 тыс. рублей за то, что тот уничтожит протокол. Страж порядка отказался и сообщил обо всем в дежурную часть. Об этом рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Теперь жителю республики ​грозит срок за попытку подкупить полицейского. Причастность к совершению преступления мужчина признал полностью.