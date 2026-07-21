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Происшествия 21 июля 2026 18:53

Житель РТ получил условку и потерял смартфон, заказав наркотики в интернете

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Житель РТ получил условку и потерял смартфон, заказав наркотики в интернете.

Как сообщает прокуратура РТ, в марте 2026 года 22-летний житель Нижнекамска заказал через интернет наркотики. После оплаты покупки через банкомат он забрал вещества в одной из закладок и затем был пойман полицией. Телефон и наркотики у него изъяли.

После возбуждения уголовного дела парень раскаялся в содеянном, ему назначили 3 года условного лишения свободы. Телефон, признанный вещдоком, у осужденного изъяли.

#прокуратура рт #наркотики #изъяли наркотики
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