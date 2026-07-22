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Происшествия 22 июля 2026 08:41

Житель РТ получил травму ноги, упав с лодки и задев винт

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Житель РТ получил травму ноги, упав с лодки и задев винт.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ, накануне, 21 июля, мужчина плыл на лодке по Каме вблизи одной из деревень в Алексеевском районе РТ. В какой-то момент он упал с судна и задел винт. Свидетелями происшествия стали рыбаки, которые затем достали мужчину из воды, привезли его на берег и передали медикам.

С открытым оскольчатым переломом голени судоводителя госпитализировали в Алексеевскую ЦРБ. Причиной инцидента стало нарушение правил плавания.

#гу мчс рф по рт
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