Житель РТ получил травму ноги, упав с лодки и задев винт.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ, накануне, 21 июля, мужчина плыл на лодке по Каме вблизи одной из деревень в Алексеевском районе РТ. В какой-то момент он упал с судна и задел винт. Свидетелями происшествия стали рыбаки, которые затем достали мужчину из воды, привезли его на берег и передали медикам.

С открытым оскольчатым переломом голени судоводителя госпитализировали в Алексеевскую ЦРБ. Причиной инцидента стало нарушение правил плавания.