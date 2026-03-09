news_header_top
Происшествия 9 марта 2026 13:56

Житель РТ получил травму на стройке и впал в кому, поскольку его не отвезли в больницу

Житель Татарстана получил травму на стройке и впал в кому, потому что начальник не стал отвозить его в больницу.

Как сообщают в СУ СК России по РТ, о происшествии стало известно после сообщения в эфире одной из телепрограмм. Семья пострадавшего рассказала, что начальник стройки посчитал вред здоровью незначительным и отвез пострадавшего домой. Тем не менее, из-за травм мужчина впал в кому.

Возбуждено уголовное дело. О ходе расследования будет доложено председателю СК Александру Бастрыкину.

#су ск россии по рт #производственные травмы
