Житель РТ получил травму на стройке и впал в кому, поскольку его не отвезли в больницу

Житель Татарстана получил травму на стройке и впал в кому, потому что начальник не стал отвозить его в больницу.

Как сообщают в СУ СК России по РТ, о происшествии стало известно после сообщения в эфире одной из телепрограмм. Семья пострадавшего рассказала, что начальник стройки посчитал вред здоровью незначительным и отвез пострадавшего домой. Тем не менее, из-за травм мужчина впал в кому.

Возбуждено уголовное дело. О ходе расследования будет доложено председателю СК Александру Бастрыкину.