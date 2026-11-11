Житель РТ получил срок за тяжелые травмы товарища после драки

Жителя РТ осудили после того, как его товарищ получил тяжелые травмы в драке.

Как рассказали в прокуратуре РТ, ночью 23 мая двое жителей Азнакаево шли по улице Хасаншина. В какой-то момент между ними произошла ссора и 38-летний мужчина ударил своего товарища в лицо, после чего тот упал и ударился затылком об асфальт, получив закрытую черепно-мозговую травму и перелом нижней челюсти.

На агрессора возбудили уголовное дело. Свою вину он признал частично. Суд признал его виновным и назначил 4 года колонии, а также обязал выплатить 500 тыс. рублей моральной компенсации пострадавшему товарищу.