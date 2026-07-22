Житель РТ получил полтора года за угрозу «взрывчаткой» из машинки для татуировок

В Заинске вынесли приговор по делу о вымогательстве. Виновным признали 43-летнего жителя Альметьевска, который угрожал таксисту «взрывчаткой» из машинки для татуировок.

Как следует из материалов уголовного дела, преступление произошло 8 февраля 2026 года. Мужчина ехал в такси из Казани в Заинск. Не желая оплачивать проезд, злоумышленник достал портативное зарядное устройство и аппарат для нанесения татуировок, заявив водителю, что это якобы взрывное устройство. Пригрозив активировать «взрывчатку», пассажир потребовал от мужчины, чтобы тот повез его, куда он скажет. Водитель испугался и выпрыгнул из салона автомобиля на ходу.

«Портативное устройство и аппарат для нанесения татуировок конфискованы в доход государства. Также судом удовлетворен гражданский иск потерпевшего о возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда», – говорится в сообщении Прокуратуры Татарстана.

Суд дал виновному полтора года колонии строгого режима.