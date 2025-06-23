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Происшествия 23 июня 2025 14:40

Житель РТ пойдет под суд за незаконное переоформление авто погибшего участника СВО

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В Зеленодольский горсуд передали дело 61-летнего местного жителя. По данным прокуратуры РТ, его обвиняют в мошенничестве и использовании подложных документов.

По версии следствия, в феврале прошлого года мужчина обманом переоформил автомобиль Nissan Qashqai, который принадлежал погибшему участнику СВО.

Для этого он подделал договор покупки машины от имени умершего владельца задним числом, подписав бумагу раньше гибели хозяина. Затем он убедил мать погибшего оформить документы якобы для того, чтобы авто не забрали на штрафстоянку, и сам переписал автомобиль на свое имя, пользуясь фальшивым договором.

В настоящее время уголовное дело передали в суд, автомобиль вернули матери погибшего. Кроме того, прокуратура предъявила иск к обвиняемому о компенсации морального вреда матери погибшего участника СВО.

#суд #Прокуратура
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