Житель РТ отправится под суд за убийство тети, которая отказалась дать на выпивку

В Верховном суде РТ стартовало рассмотрение дела 29-летнего жителя Лаишево, обвиняемого в двойном убийстве, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По версии следователей, в ноябре 2021 года мужчина находился у себя в квартире на улице Лебедева вместе с матерью и ее сестрой. В какой-то момент он, будучи пьяным, поссорился с тетей из-за того, что она отказалась дать ему денег на спиртное.

В результате мужчина задушил свою родственницу, а спустя месяц задушил брючным ремнем свою мать, которая собиралась сообщить об убийстве сестры в полицию.

Свою вину мужчина не признает и от дачи показаний отказывается. Против него возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц из корыстных побуждений, с целью скрыть другое преступление.