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Ру Тат
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Происшествия
7 июля 2022  12:25
Полина Шевчук

Житель РТ избил до смерти ревнивую подругу после его похода за грибами с другой женщиной

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В Татарстане по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть, задержан 34-летний житель села Мамыково Нурлатского района. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Как полагает следствие, на днях к мужчине и его возлюбленной пришла знакомая и предложила пойти за грибами. Так как хозяйка дома была нетрезва и спала, мужчина отправился в лес с приятельницей. Они набрали грибов, продали их и купили самогон.

Вечером сожительница устроила сцену ревности за поход по грибы с другой женщиной. За это мужчина избил подругу. Утром женщина пожаловалась на плохое самочувствие. Ее спутник отправился за лекарствами, но вернувшись домой обнаружил, что возлюбленная мертва.

Мужчина задержан. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.
 

#забил до смерти #следком рт
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