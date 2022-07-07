Житель РТ избил до смерти ревнивую подругу после его похода за грибами с другой женщиной

В Татарстане по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть, задержан 34-летний житель села Мамыково Нурлатского района. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Как полагает следствие, на днях к мужчине и его возлюбленной пришла знакомая и предложила пойти за грибами. Так как хозяйка дома была нетрезва и спала, мужчина отправился в лес с приятельницей. Они набрали грибов, продали их и купили самогон.

Вечером сожительница устроила сцену ревности за поход по грибы с другой женщиной. За это мужчина избил подругу. Утром женщина пожаловалась на плохое самочувствие. Ее спутник отправился за лекарствами, но вернувшись домой обнаружил, что возлюбленная мертва.

Мужчина задержан. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

