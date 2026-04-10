Житель РТ через мессенджер устроился работать закладчиком и получил 10 лет строгача

Житель Набережных Челнов был осужден на 10 лет строгого режима за закладки.

Как сообщает прокуратура РТ, в преступную деятельность 24-летнего парня вовлек через мессенджер неизвестный, который покупал наркотики, подыскивал покупателей, а затем передавал их челнинцу для дальнейшей продажи. Молодой человек находил наркотики в заданном месте, расфасовывал их, а затем делал закладки и информировал о них «руководителя». В июле он забрал порядка 74 грамм наркотиков и сделал 10 закладок, после чего был пойман полицией. Запрещенные вещества также конфисковали.

Свою вину челнинец признал полностью. На неизвестного организатора торговли наркотиками было также заведено уголовное дело.