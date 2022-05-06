Житель поселка Васильево получил ожоги спины, пытаясь потушить дом

пресс-служба Зеленодольского пожарно-спасательного гарнизона

Серьезный пожар в поселке Васильево произошел сегодня ночью, сообщила «Татар-информу» сотрудник пресс-службы Зеленодольского пожарно-спасательного гарнизона Резеда Юсупова.

Как стало известно со слов 48-летнего жителя поселка, он пришел вечером домой, закинул грязные рабочие вещи в стиральную машину, включил ее и отправился отдыхать. Мужчина не заметил, как уснул. Разбудил его непонятный треск. Татарстанец увидел, что загорелась электропроводка, стиральная машина и стены. Он попытался сам потушить возгорание, но пожар быстро распространялся.

Фото: © пресс-служба Зеленодольского пожарно-спасательного гарнизона

Тогда мужчина выбежал на улицу и попросил соседа вызвать пожарных, а сам отправился обратно в дом, чтобы забрать вещи.

Фото: © пресс-служба Зеленодольского пожарно-спасательного гарнизона

Огнем был уничтожен жилой дом, хозпостройки и две бани – хозяйская и соседская. Общая площадь пожара составила 107 кв. метров.

Фото: © пресс-служба Зеленодольского пожарно-спасательного гарнизона

В результате происшествия мужчина получил ожоги спины. Медики скорой оказали пострадавшему помощь на месте, от госпитализации мужчина отказался.

«По предварительным данным инспекторов Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по ЗМР, причиной этого пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования. Это подтверждает и сам хозяин сгоревшего дома, который признался, что проводка в доме была старая, да и стиральную машину он купил не новую», – уточнила Резеда Юсупова.

