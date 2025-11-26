news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 26 ноября 2025 15:38

Житель Подмосковья получил 4,5 года колонии за незаконный оборот банковских карт в Казани

Читайте нас в
Телеграм

В Казани суд вынес приговор 26-летнему уроженцу Московской области. Его признали виновным в крупном неправомерном обороте платежных средств.

Как сообщает прокуратура Татарстана, он приобрел несколько дебетовых карт моментальной выдачи для последующего сбыта. Чтобы получать карты на чужие имена, он заказал поддельный паспорт гражданина страны ближнего зарубежья со своей фотографией и использовал его в отделениях банков Казани.

Ему удалось получить девять карт, однако при попытке оформить еще шесть его задержали.

Суд приговорил мужчину к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также ему назначен штраф в размере 200 тысяч рублей.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Владимир Путин поприветствовал участников Всероссийской студвесны в Казани

Владимир Путин поприветствовал участников Всероссийской студвесны в Казани

25 ноября 2025
«Поддержать наших бойцов»: студентки Лениногорского колледжа делают окопные свечи для СВО

«Поддержать наших бойцов»: студентки Лениногорского колледжа делают окопные свечи для СВО

26 ноября 2025