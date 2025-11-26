Житель Подмосковья получил 4,5 года колонии за незаконный оборот банковских карт в Казани

В Казани суд вынес приговор 26-летнему уроженцу Московской области. Его признали виновным в крупном неправомерном обороте платежных средств.

Как сообщает прокуратура Татарстана, он приобрел несколько дебетовых карт моментальной выдачи для последующего сбыта. Чтобы получать карты на чужие имена, он заказал поддельный паспорт гражданина страны ближнего зарубежья со своей фотографией и использовал его в отделениях банков Казани.

Ему удалось получить девять карт, однако при попытке оформить еще шесть его задержали.

Суд приговорил мужчину к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также ему назначен штраф в размере 200 тысяч рублей.