Житель Петербурга уже два месяца пытается доказать, что он жив

Житель Санкт-Петербурга Игорь Байков уже два месяца пытается доказать, что он жив. Об этом РИА Новости сообщил его представитель Игорь Бурдинский.

По словам Бурдинского, в июне Байков пришел в поликлинику, где врач сообщил ему, что он числится умершим.

«Ему становится плохо, его отвозят на скорой в больницу, оказывают помощь, а затем говорят идти домой и называют произошедшее "случайностью"», – рассказал агентству Бурдинский.

Позже мужчина столкнулся с другими последствиями ошибки: он не смог снять деньги в банкомате, поскольку в банке его также признали умершим, а начисление социального пособия прекратили. В ЗАГСе Байков получил свидетельство о своей смерти, а в учреждении, занимающемся захоронениями, ему выдали справки. Даже в больнице, когда он пытался получить историю своей болезни и смерти, ему отказали и направили к следствию, уточнил представитель.

Причиной путаницы стал украденный четыре года назад паспорт Байкова. Ошибка произошла из-за того, что умер человек, который до сих пор пользовался его старым паспортом, пояснил Бурдинский.

Представители Байкова обратились к прокурору, который согласился выступить в его интересах. «Нас уже вызывали на опрос в следственный комитет», – добавил Бурдинский.

Адвокат Байкова Вера Сафонова отметила, что мужчина является участником СВО, и охарактеризовала его как порядочного человека. По ее словам, следственный отдел произвел выемку документов по «ложному» Байкову, а в ближайшее время будет готова экспертиза по идентификации личности умершего, который пользовался паспортом Байкова.