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Житель Пестречинского района получил ожоги, пытаясь потушить пожар в частном доме
Накануне днем на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в селе Пестрецы загорелся частный дом и сарай. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Прибыв на место, сотрудники МЧС установили, что на улице Космонавтов горит кровля частного дома и сарая. Площадь горения составила 64 квадратных метра.
Через полтора часа пожар удалось потушить. При попытке самостоятельного тушения получил ожоги сын хозяйки дома.
По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
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