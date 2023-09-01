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Происшествия 1 сентября 2023 09:05

Житель Пестречинского района получил ожоги, пытаясь потушить пожар в частном доме

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Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Накануне днем на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в селе Пестрецы загорелся частный дом и сарай. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Прибыв на место, сотрудники МЧС установили, что на улице Космонавтов горит кровля частного дома и сарая. Площадь горения составила 64 квадратных метра.

Через полтора часа пожар удалось потушить. При попытке самостоятельного тушения получил ожоги сын хозяйки дома.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

#пожар #пестречинский район рт
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