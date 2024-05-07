Житель Пестречинского района о боевом пути отца: «Я бесконечно горжусь им»

Один из жителей Пестречинского района Сергей Митрофанов, переехавший в Татарстан несколько лет назад, поведал в рамках акции «Мой Герой — моя семья» историю военной и послевоенной жизни своего отца, уроженца Ростовской области, Никодима Митрофанова.

Никодим Дмитриевич Митрофанов родился в 1911 году в хуторе Нижнеерохин Каменского района Ростовской области в многодетной семье донских казаков. Он был одиннадцатым, самым младшим ребенком. Его отец являлся атаманом хутора.

В Великой Отечественной войне из семьи Митрофановых участвовали два брата — Григорий и Никодим. К этому времени у нашего героя уже была своя семья — жена Татьяна Антоновна и дети — Виктор и Валентина, жили они в поселке Глубокий. Отец семейства трудился железнодорожником, у него была бронь от отправки на фронт. Когда немцы шли на Сталинград, оккупировали их территорию.

«Мама рассказывала, что немцы были разные, но многие проявляли человечность, — делится воспоминаниями матери сын Сергей Митрофанов, — Бывало, зайдет немец, посмотрит с нежностью на моего брата и сестру, погладит их по головке, и вздохнет со словами: „У меня такой же киндер дома остался“, вручит ему шоколадку, и уходит, вытирая слезы».

Никодим Митрофанов вступил в ту армию, которая и освобождала их населенный пункт. После освобождения Ростова-на-Дону они двинулась в сторону Румынии, а позже вышли на Европейскую границу.

Никодим Митрофанов — участник Ясско-Кишиневской операции. На войне был машинистом паровоза, позже его отправили в минометчики, впоследствии был ранен, но продолжал служить в армии, его перевели в железнодорожные военные войска начальником восстановительной летучки. Дошел до Австрии, был в городе Вена дежурным по депо.

Пока Никодим Митрофанов воевал за Родину, в поселке Глубокий его дожидались жена и дети. Конечно, им было тягостно, но они ждали, ждали и верили в Победу. К счастью, отца семейства встретили живыми и здоровыми.

После окончания кровопролитной войны Никодим Митрофанов, как и все, приступил к мирной жизни, он продолжил работать машинистом. За свой труд был награжден нагрудными значками «Ударник коммунистического труда», «Ударник Сталинского призыва» — самая массовая награда советских железнодорожников.

За смелость, отвагу в годы Великой Отечественной войны Никодим Дмитриевич имеет с десяток наград. Среди которых орден «Красной Звезды», медаль «За Победу над Германией», орден Кутузова, медаль Жукова, а также юбилейные медали.

Умер герой семьи Митрофановых в 86 лет.

«Я родился уже после Великой Отечественной войны, — рассказывает сын Сергей Никодимович. — Конечно, много историй слышал о тех временах от родителей. Я бесконечно горжусь, что мой отец вместе с миллионами других солдат самоотверженно сражался за Родину».

Онлайн-флешмоб ко Дню Победы запустили в Татарстане. Жители республики могут поделиться в социальных сетях историями своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Затем эти заметки появятся в сюжетах и новостных подборках СМИ, сообщают организаторы.

Акция получила название «Мой Герой — моя семья» и является дополнением к популярному «Бессмертному полку». В прошлом году она проводилась впервые и собрала более 700 участников во «ВКонтакте». На этот раз организаторы решили расширить ее на все социальные сети.

Чтобы присоединиться к флешмобу, татарстанцы должны опубликовать посты, посвященные своим родственникам, участникам Великой Отечественной войны — военным и труженикам тыла. Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештэг #МойГеройМояСемья.