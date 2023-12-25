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Житель Пензы обманул челнинца при попытке заказать интимные услуги
Житель Набережных Челнов стал жертвой мошенников, когда пытался заказать интимные услуги.
Как выяснилось, житель Пензы разместил ложное объявление от имени вымышленной женщины о предоставлении услуг интимного характера.
30 июня 2023 года указанное объявление заметил челнинец, который решил воспользоваться услугой и позвонил на номер, указанный в объявлении. Мужчине сообщили, что за услуги необходимо заплатить 2000 рублей. После осуществления перевода ему заявили, что необходимо также оплатить «страховку» от случаев причинения вреда здоровья. Также челнинец перевел 3 400 рублей в качестве гарантии надлежащего поведения клиента.
Однако на этом дело не закончилось: на следующий день житель Пензы представился администратором салона, осуществляющего интимные услуги и сообщил, что может помочь челнинцу вернуть деньги за определенную сумму. В итоге мужчина потерял 16 тысяч рублей.
В результате обманутый челнинец обратился с иском в суд. Однако позднее уголовное дело прекратили за примирением сторон, сообщают в пресс-службе Набережночелнинского городского суда.
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