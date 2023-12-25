Житель Пензы обманул челнинца при попытке заказать интимные услуги

Житель Набережных Челнов стал жертвой мошенников, когда пытался заказать интимные услуги.

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Как выяснилось, житель Пензы разместил ложное объявление от имени вымышленной женщины о предоставлении услуг интимного характера.

30 июня 2023 года указанное объявление заметил челнинец, который решил воспользоваться услугой и позвонил на номер, указанный в объявлении. Мужчине сообщили, что за услуги необходимо заплатить 2000 рублей. После осуществления перевода ему заявили, что необходимо также оплатить «страховку» от случаев причинения вреда здоровья. Также челнинец перевел 3 400 рублей в качестве гарантии надлежащего поведения клиента.

Однако на этом дело не закончилось: на следующий день житель Пензы представился администратором салона, осуществляющего интимные услуги и сообщил, что может помочь челнинцу вернуть деньги за определенную сумму. В итоге мужчина потерял 16 тысяч рублей.

В результате обманутый челнинец обратился с иском в суд. Однако позднее уголовное дело прекратили за примирением сторон, сообщают в пресс-службе Набережночелнинского городского суда.