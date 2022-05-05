Житель Отар скончался от сердечного приступа, увидев, что в поселке начался пожар

В поселке Отары Приволжского района Казани загорелись два рядом стоящих частных дома на улице Приволжской. О возгорании сообщили по номеру вызова пожарной охраны 101 в районе двух часов дня.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Пожарных встречали соседи, они и рассказали, что все люди уже вышли из домов. Однако одному мужчине стало плохо. Прибывшие медики констатировали его смерть, но она не связана с пожаром: предварительно, мужчина скончался от сердечного приступа.

В данный момент пожарные тушат возгорание. Они уже устранили угрозу распространения огня на соседний дом. В одном из гаражей находятся три газовых баллона, как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ. Дальнейшие подробности выясняются.