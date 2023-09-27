Житель Нурлата решил забронировать поездку в приложении и стал жертвой мошенников

Полицейские задержали жителя Липецкой области, который обманул татарстанца.

Как сообщают в пресс-службе МВД России по РТ, житель Нурлата решил забронировать поездку в соседний город через специальное приложение. Спустя время с ним связался водитель и прислал ссылку, перейдя по которой мужчина ввел реквизиты своей банковской карты. В итоге со счета молодого человека списалось порядка 5600 рублей.

Позднее правоохранители задержали 27-летнего жителя Липецкой области. Он сообщил, что создал фишинговую ссылку и отправил клиенту. Похищенное он потратил на личные нужды и развлечения.

В настоящее время фигурант проверяется на причастность к аналогичным преступлениям.