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Житель Нурлата решил забронировать поездку в приложении и стал жертвой мошенников
Полицейские задержали жителя Липецкой области, который обманул татарстанца.
Как сообщают в пресс-службе МВД России по РТ, житель Нурлата решил забронировать поездку в соседний город через специальное приложение. Спустя время с ним связался водитель и прислал ссылку, перейдя по которой мужчина ввел реквизиты своей банковской карты. В итоге со счета молодого человека списалось порядка 5600 рублей.
Позднее правоохранители задержали 27-летнего жителя Липецкой области. Он сообщил, что создал фишинговую ссылку и отправил клиенту. Похищенное он потратил на личные нужды и развлечения.
В настоящее время фигурант проверяется на причастность к аналогичным преступлениям.
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