Житель Нурлата, представляясь магом, обокрал женщин со всей страны на полмиллиона

Сегодня свой приговор выслушал 39-летний житель Нурлата, которого обвиняют в мошенничестве. Как установил суд, в январе 2020 года он разместил на странице в соцсетях объявление о том, что он оказывает магические услуги. На такое предложение откликнулась 25-летняя жительница Уфы, которая попросила у мужчины помощь в решении проблем в личной жизни. В итоге аферист похитил у доверчивой клиентки 11 тысяч рублей.

После этого он таким же способом обманул еще 18 женщин из Москвы, Татарстана, Чувашии, Удмуртии, Волгоградской, Самарской областей и других регионов страны. Всего мужчина похитил более 490 тысяч рублей.

Его удалось задержать стражам порядка, было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Свою вину мужчина полностью признал, но ущерб не возместил. При этом ранее задержанный уже был судим, и у него было неотбытое наказание за аналогичные преступления.

С учетом этого суд приговорил мужчину к шести годам колонии-поселения. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.