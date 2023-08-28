Житель Ноябрьска открыл стрельбу по судебным приставам

В Ноябрьске местный житель открыл стрельбу, когда приставы пришли, чтобы выселить его из аварийного жилья, сообщает РИА Новости.

В полиции агентству сообщили, что на месте правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

Уточняется, что мужчина один раз выстрелил в воздух. Все остальная информация об этом, распространяемая в СМИ, действительности не соответствует.

Ранее местные СМИ писали, что вооруженный житель поселка СУ-952 в пригороде Ноябрьска поджег свой автомобиль из-за того, что приставы хотели выселить его из аварийного дома.