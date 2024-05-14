Житель Новосибирска получил 12 лет колонии за попытку подорвать поезд

В Новосибирске вынесен приговор 48-летнему Дмитрию Гурулеву, который попытался совершить диверсию на железной дороге и сотрудничал с запрещенной в России террористической организацией «Легион "Свобода России"», сообщает ТАСС.

Новосибирский областной суд признал Гурулева виновным в ряде тяжких преступлений против безопасности государства. Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а остальной срок - в исправительной колонии строгого режима. Также осужденному придется выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.

Следствие установило, что в ноябре 2022 года Гурулев изготовил самодельное взрывное устройство у себя дома в Первомайском районе Новосибирска. Затем он поджег емкость с зажигательной смесью, которую установил на цистерне с дизельным топливом грузового поезда на станции Сибирская. Однако к взрыву и пожару это не привело.

Выяснилось, что злоумышленник действовал по указке украинских террористов, поддерживая с ними связь через интернет-мессенджеры. Цель его преступных действий – оказание содействия этой организации в деятельности против безопасности России.

В процессе следствия Гурулев свою вину так и не признал. Помимо попытки диверсии ему были вменены сотрудничество с иностранной террористической организацией, а также незаконное изготовление и хранение взрывчатых веществ.