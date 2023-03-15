Житель Нижнекамска забрал машину фирмы, которая задолжала ему зарплату

Житель Нижнекамска получил иномарку от организации в счет погашения долга по зарплате, рассказали в пресс-службе ГУФССП России по РТ.

Строительная фирма длительное время не выплачивала зарплату работнику, долг по оплате труда превысил 874 тысячи рублей. В итоге нижнекамец подал в суд, который обязал руководство организации погасить долг.

Судебный пристав-исполнитель ознакомил руководителя фирмы с судебным постановлением и мерами, которые могут быть применены в случае, если долг придется взыскивать принудительно. В результате компания выплатила сотруднику почти 500 тысяч рублей.

В ее собственности находился Renault Logan. Поскольку оставшуюся часть должник выплачивать не спешил, иномарку арестовали, но даже после этого руководство фирмы не предприняло никаких действий.

Транспортное средство оценили в 235 тысяч рублей и выставили на торги, однако взыскатель решил забрать саму машину в счет погашения задолженности.