Житель Нижнекамска предстанет перед судом за сбыт наркотиков и отмывание денег

Прокуратура Казани утвердила обвинение против жителя Нижнекамска. Как сообщает пресс-служба ведомства, его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков и отмывании денег.

По данным следствия, с мая 2024 по январь 2025 года нижнекамец сбывал наркотики в Казани. За это он получал оплату в криптовалюте, которую впоследствии обменял на более чем 117 тысяч рублей. Деньги он перевел на карту своей знакомой, чтобы легализовать доход.

Свою вину мужчина признал в полном объеме. Уголовное дело передали в Вахитовский суд Казани.