news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 3 сентября 2025 13:07

Житель Нижнекамска предстанет перед судом за пьяное вождение и поджог автомобиля

Читайте нас в
Телеграм

В Нижнекамске прокуратура утвердила обвинительное заключение 40-летнему местному жителю. Его обвиняют в умышленном повреждении чужого имущества и управлении автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за аналогичное деяние. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

По версии следствия, 17 марта пьяный мужчина, будучи лишенным водительских прав, сел за руль автомобиля Honda CR-V. Однако в пути его задержали сотрудники Госавтоинспекции.

На следующий день нетрезвый мужчина возле автосервиса «СтеклоТонСервис» поджег автомобиль Subaru, который принадлежал его знакомой. Ущерб превысил 1,1 млн рублей.

Свою вину нижнекамец признал.

Уголовное дело направлено в Нижнекамский городской суд. На автомобиль мужчины наложен арест.

#нижнекамск
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане 50 женщин удостоены медали «Ана даны – Материнская слава»

В Татарстане 50 женщин удостоены медали «Ана даны – Материнская слава»

2 сентября 2025
«Шутка или доброе слово у хирурга всегда найдутся»: казанский врач о буднях на СВО

«Шутка или доброе слово у хирурга всегда найдутся»: казанский врач о буднях на СВО

2 сентября 2025