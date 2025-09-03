Житель Нижнекамска предстанет перед судом за пьяное вождение и поджог автомобиля

В Нижнекамске прокуратура утвердила обвинительное заключение 40-летнему местному жителю. Его обвиняют в умышленном повреждении чужого имущества и управлении автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за аналогичное деяние. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

По версии следствия, 17 марта пьяный мужчина, будучи лишенным водительских прав, сел за руль автомобиля Honda CR-V. Однако в пути его задержали сотрудники Госавтоинспекции.

На следующий день нетрезвый мужчина возле автосервиса «СтеклоТонСервис» поджег автомобиль Subaru, который принадлежал его знакомой. Ущерб превысил 1,1 млн рублей.

Свою вину нижнекамец признал.

Уголовное дело направлено в Нижнекамский городской суд. На автомобиль мужчины наложен арест.