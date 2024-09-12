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Происшествия 12 сентября 2024 13:28

Житель Нижнекамска поверил мошенникам и перевел им более миллиона рублей

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26-летний житель Нижнекамска перевел мошенникам более миллиона рублей, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Мужчине позвонила неизвестная женщина, представившаяся сотрудником правоохранительных органов. Она сообщила нижнекамцу, что соединит его с представителем Центробанка, так как неизвестные лица пытаются оформить от его имени кредит.

Аферисты посоветовали молодому человеку оформить на себя кредиты, чтобы опередить тех мошенников, которые якобы берут кредит от его имени. Нижнекамец поехал в Казань, открыл счет в трех банках и оформил кредиты. После этого все деньги – 1 185 000 рублей – он перевел на счета аферистов.

#Мошенничество #деньги #МВД по РТ
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