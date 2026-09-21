Житель Нижнекамска потерял более 300 тыс., решив заработать на криптовалюте

Житель Нижнекамска потерял 371 тыс. рублей, поверив в заработок на торговле криптовалютой.

Как рассказали в МВД по РТ, в 2025 году 46-летний мужчина подписался на канал в мессенджере о заработке на криптовалюте, после чего попробовал торговать и получил прибыль. Вскоре администратор канала предложил нижнекамцу сотрудничество на более выгодных условиях, однако для этого требовалось внести 5000 долларов США.

Мужчина перевел 371 тысячу рублей, однако после этого администратор пропал, а при попытке снять деньги нижнекамец получил отказ от техподдержки.

Возбуждено уголовное дело. Аферистов ищут.